اليمن... تأجيل جولة المفاوضات على ملف الٲسرى

أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى في صنعاء عبد القادر المرتضى، تأجيل موعد جولة المفاوضات على ملف الأسرى التي كانت مقررة أن تبدأ يوم الخميس.

وكتب مرتضى في حسابه على موقع "تويتر": "تم ٳبلاغنا من قبل الٲمم المتحدة عن تٲجيل موعد جولة المفاوضات على ملف الٲسرى التي كانت مقررة ٲن تبدٲ بعد غد الخميس في العاصمة الأردنية عمّان الى وقت لاحق لم يتم تحديده بعد".

تم ٳبلاغنا من قبل الٲمم المتحدة عن تٲجيل موعد جولة المفاوضات على ملف الٲسرى الذي كان مقرراً ٲن تبدٲ بعد غدٍ الخميس في العاصمة الٳردنية (عمّان) الى وقتٍ لاحق لم يتم تحديده بعد. — عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) November 17, 2020

المصدر: RT