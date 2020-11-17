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اليمن... تأجيل جولة المفاوضات على ملف الٲسرى

أخبار العالم العربي

اليمن... تأجيل جولة المفاوضات على ملف الٲسرى
AFP
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أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى في صنعاء عبد القادر المرتضى، تأجيل موعد جولة المفاوضات على ملف الأسرى التي كانت مقررة أن تبدأ يوم الخميس.

وكتب مرتضى في حسابه على موقع "تويتر": "تم ٳبلاغنا من قبل الٲمم المتحدة عن تٲجيل موعد جولة المفاوضات على ملف الٲسرى التي كانت مقررة ٲن تبدٲ بعد غد الخميس في العاصمة الأردنية عمّان الى وقت لاحق لم يتم تحديده بعد".

المصدر: RT

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