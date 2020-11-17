مستشار الأمن القومي العراقي: لن تبقى أي قوة غير عراقية في سنجار

قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، إن أي قوة غير عراقية لن تبقى في قضاء سنجار، فيما أكد أن القوات المشتركة ستقوم بحمايته (القضاء).

وأكد خلال مؤتمر صحفي عقده في أربيل مع وزير داخلية كردستان العراق ريبر أحمد، أن "اتفاقية سنجار خطت خطوات مهمة جداً، وليس هناك أي إشكال في تنفيذ هذه الاتفاقية، ولن تبقى أي قوات غير عراقية في القضاء".

وأضاف: "اتفقنا على تنصيب قائممقام في سنجار وسيتم الإعلان عنه، كما أن القوات المشتركة ستقوم بحماية المنطقة ولن يكون هناك أي قوة مسلحة اخرى غيرها".

وقبل أسابيع جرى اتفاق بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق، ينص على اختيار إدارة محلية جديدة لقضاء سنجار وتسلم الشرطة المحلية للملف الأمني، بالإضافة إلى تعزيز هذا الملف بتوظيف 2500 عنصر أمني جديد وإخراج أي جماعات مسلحة، ومن بينها منظمة حزب العمال الكردستاني التي تصنفها تركيا بأنها إرهابية من القضاء

المصدر: RT