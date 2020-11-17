وزيرة الدفاع اللبنانية تزور بغداد وتلتقي نظيرها العراقي

استقبل وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، اليوم الثلاثاء، نظيرته اللبنانية زينة عكر، وبحثا خلال اجتماع جمعهما في العاصمة بغداد، آفاق التعاون المشترك بين البلدين.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية في بيان صحفي، أن "الوزير جمعة عناد استقبل خلال مراسم رسمية حضرها رئيس أركان الجيش والأمين العام وكبار ضباط الوزارة، وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر والوفد المرافق لها".

وأضاف البيان، أن "الجانبين عقدا اجتماعاً تباحثا فيه السبل الكفيلة بتطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين".

ولم يكشف البيان عن تفاصيل المباحثات التي جرت بين وزيري دفاع العراق ولبنان.

المصدر: RT