الجيش المصري يعلن تنفيذ تشكيلات قتالية بالبحر المتوسط

أعلنت القوات المسلحة المصرية تنفيذ تدريبات بحرية عابرة بنطاق الأسطول الشمالي في البحر المتوسط مع البحرية الفرنسية.

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وقالت قوات الجيش المصرية أن التدريبات شاركت فيها الفرقاطة المصرية "طابا" والفرقاطة الفرنسية من طراز فريم "Languedoc".

ووفقا لبيان القوات المسلحة المصرية فقد تم تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الاحترافي، منها التدريب على تنفيذ التشكيلات القتالية بالبحر والتي تهدف إلى المزج بين سرعة ومهارة القادة في اتخاذ القرارات واختبار القدرات القتالية للوحدات البحرية لتنفيذ مهامها القتالية المختلفة مع تحقيق الموائمة العملياتية بين سفن البحرية المصرية والفرنسية.

ويعد هذا التدريب هو الثاني من نوعه خلال فترة زمنية وجيزة بالاشتراك مع القوات البحرية الفرنسية والتي تتمتع بخبرات واسعة في هذا المجال.

المصدر: RT