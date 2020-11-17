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الجيش المصري يحذر من خطة تقسيم كبيرة في المنطقة

أخبار العالم العربي

الجيش المصري يحذر من خطة تقسيم كبيرة في المنطقة
Reuters
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حذر الجيش المصري من مخططات تقسيم تحاك في المنطقة وكشف الكيفية لمجابهتها، خلال ندوة نظمتها قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري في جامعة بنها.

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وعرض خلال الندوة فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بعنوان "حرب وجود" والذي يبرز دور مصر الرائد في مكافحة الإرهاب والتصدي له، أعقبه كلمة لأحد جنود كمين الفرافرة أشار خلالها إلى الأعمال القتالية والبطولية للقوات المسلحة المصرية للقضاء على الإرهاب.

وتضمنت الندوة عرضا يبرز جهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية من خلال مشاركتها في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية العملاقة في كافة المجالات بكافة نواحي الجمهورية.

المصدر: RT

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