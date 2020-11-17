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السيسي يطالب بإعداد أجيال قادرة على مواجهة المخاطر التي تواجهها مصر

أخبار العالم العربي

السيسي يطالب بإعداد أجيال قادرة على مواجهة المخاطر التي تواجهها مصر
Reuters
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن ما تواجهه مصر من مخاطر وتحديات تتطلب إعداد أجيال على أعلى درجات الوعي.

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وأشار إلى أن هذه الأجيال يجب أن يكون لديها الإدراك الصحيح بقضايا أمتها، وبذل أقصى جهد لإعداد هذه الأجيال وتطوير المناهج العلمية والمهارية لتتماشى مع ما تواجهه الدولة من تحديات.

وأكد الرئيس المصري خلال حضوره اختبارات طلبة الكلية الحربية، أن القوات المسلحة المصري تنتقي رجالها من بين آلاف المتقدمين وذلك بإتباع أرقى الأساليب العلمية في الاختيار في إطار من الشفافية وبكل حيادية ونزاهة، ومن كافة فئات الشعب المصري دون الالتفات إلى أي اعتبارات أخرى، وأن الأفضلية دائما للطالب الذي يجتاز بنجاح جميع الاختبارات العلمية والطبية والنفسية والرياضية.

المصدر: RT

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