حرائق الجزائر..17 متهما رهن الحبس الاحتياطي وأوامر بالقبض على 6 في حالة فرار من بينهم 4 في الخارج

قالت مصادر أمنية جزائرية إن 17 متهما بإضرام النيران مؤخرا في غابات قوراية بولاية تيبازة الساحلية، غرب العاصمة الجزائر، قد وُضعوا صباح الثلاثاء رهن الحبس الاحتياطي.

وأضافت أن القضاء أصدر أوامر بالقبض على 6 متورطين آخرين في هذه الجرائم يوجدون في حالة فرار، من بينهم 4 متواجدون خارج البلاد.

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وكان الادعاء العام في هذه الولاية قد أعلن أمس الاثنين أن 19 شخصا، يتشكلون من 4 مجموعات، اعتقلوا في هذه القضية، وأن هذه الحرائق، التي خلفت قتيلين على الأقل وعشرات الجرحى والمشردين، الغاية منها "ضرب الاستقرار في البلاد، وأنها اشتعلت بتحريض من أشخاص مناوئين من داخل وخارج الوطن"، على حد تعبيره.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية