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مقتل شخصين جراء تفجير انتحاري في عاصمة الصومال

أخبار العالم العربي

مقتل شخصين جراء تفجير انتحاري في عاصمة الصومال
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سيارة شرطة في مقديشو
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قال متحدث باسم الشرطة وشاهد إن شخصين قتلا، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الصومالية مقديشو، بعد أن فجر مهاجم انتحاري نفسه في مطعم قرب قاعدة للشرطة، لكن لم يتضح بعد من يقف وراء الهجوم.

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وقال المتحدث صادق علي لرويترز على تطبيق واتساب: "وقع انفجار في مطعم قرب قاعدة للشرطة، سنورد التفاصيل لاحقا".

وقال محمد علي، صاحب متجر وأحد شهود الواقعة لـ "رويترز" إن شخصين على الأقل قتلا نتيجة الانفجار.

فيما أورد موقع "صومالي غارديان" الإخباري المحلي أن الانفجار وقع قرب مبنى أكاديمية "الجنرال كاهيه" للشرطة بحي حمر جاجاب بجنوب العاصمة الصومالية، واستهدف ضباطا للشرطة من زبائن المطعم، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. 

المصدر: صومالي غارديان + رويترز

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