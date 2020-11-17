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بعد انفجار العبدة.. جنبلاط يتساءل هل انتقلنا إلى هذا الحجم من التهريب؟

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بعد انفجار العبدة.. جنبلاط يتساءل هل انتقلنا إلى هذا الحجم من التهريب؟
Reuters
وليد جنبلاط
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نشر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط عبر حسابه في "تويتر": "هل صحيح أن انفجار الأنبوب في العبدة مرده أن البعض كان يضخ النفط من مصفاة الشمال إلى سوريا؟.

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وتابع جنبلاط في تغريدته: "هل انتقلنا إلى هذا الحجم من التهريب، وهل أن تجار النفط يأتون بسفن غير شرعية لتهريب النفط المدعوم".

يأتي تعليق جنبلاط هذا على حادثة الحريق الذي اندلع في أنبوب لنقل النفط بمنطقة العبدة في محافظة عكار بشمال لبنان، وهو أنبوب كان يستخدم لنقل النفط من العراق إلى لبنان.

المصدر: تويتر

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