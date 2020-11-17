بعد انفجار العبدة.. جنبلاط يتساءل هل انتقلنا إلى هذا الحجم من التهريب؟

نشر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط عبر حسابه في "تويتر": "هل صحيح أن انفجار الأنبوب في العبدة مرده أن البعض كان يضخ النفط من مصفاة الشمال إلى سوريا؟.

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وتابع جنبلاط في تغريدته: "هل انتقلنا إلى هذا الحجم من التهريب، وهل أن تجار النفط يأتون بسفن غير شرعية لتهريب النفط المدعوم".

يأتي تعليق جنبلاط هذا على حادثة الحريق الذي اندلع في أنبوب لنقل النفط بمنطقة العبدة في محافظة عكار بشمال لبنان، وهو أنبوب كان يستخدم لنقل النفط من العراق إلى لبنان.

هل صحيح ان انفجار الانبوب في العبدة مرده ان البعض كان يضخ النفط من مصفاة الشمال الى سوريا .هل انتقلنا الى هذا الحجم من التهريب وهل ان تجار النفط يأتون بسفن غير شرعية لتهريب النفط المدعوم pic.twitter.com/Q6S3QTl8wI — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) November 17, 2020

المصدر: تويتر