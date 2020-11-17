مصر.. الحكم بعقوبة قاسية على سائق متهم بتهريب مهاجرين عبر الحدود الليبية

قضت محكمة جنايات المنيا في مصر، بالسجن المؤبد على سائق متهم بتهريب مهاجرين غير شرعيين عبر الحدود الليبية.

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وتعود أحداث القضية إلى شهر يونيو من العام الجاري، حينما شرع سائق بالغ من العمر 39 عاما، وهو مقيم بمركز مطاي بمحافظة المنيا، ويعمل سائقا بالخارج، مع آخرين مجهولين، في نقل المجني عليهم وهم 6 أشخاص لدولة ليبيا.

وأظهرت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر.

وتولى المتهم التخطيط لتلك الجريمة مع أعضاء التشكيل، وكذا نقل المهاجرين غير الشرعيين متسللين دون أوراق ثبوتية عبر الدروب الصحراوية لدولة ليبيا.

المصدر: RT