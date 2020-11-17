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قناة أطفال تثير جدلا بأغنية تحمل وصفا "عنصريا"

أخبار العالم العربي

قناة أطفال تثير جدلا بأغنية تحمل وصفا
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قناة أطفال تثير جدلا بأغنية تحمل وصفا "عنصريا"
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تعرّضت قناة "كراميش" المخصصة للأطفال لانتقادات واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد بثها أغنية "#الخدامة" حيث وصفها نشطاء بمادة تحرض على العنصرية.

وبحسب النشطاء، فالاغنية تحمل عنصرية ضد فئة عاملات المنازل، حيث يظهر الفيديو كليب أن عاملة المنزل تحاول الهروب من المنزل، وتطلب دائما المال من أجل ابنتها المريضة.

القناة وبعد الهجوم عليها وانتقادها أوقفت عرض الأغنية على شاشتها، وحذفتها من قناتها في "يوتيوب.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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