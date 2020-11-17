قناة أطفال تثير جدلا بأغنية تحمل وصفا "عنصريا"

تعرّضت قناة "كراميش" المخصصة للأطفال لانتقادات واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد بثها أغنية "#الخدامة" حيث وصفها نشطاء بمادة تحرض على العنصرية.

وبحسب النشطاء، فالاغنية تحمل عنصرية ضد فئة عاملات المنازل، حيث يظهر الفيديو كليب أن عاملة المنزل تحاول الهروب من المنزل، وتطلب دائما المال من أجل ابنتها المريضة.

هذه القناة التي تشوه وعي الأطفال يجب أن تحاسب على القيم الفاسدة التي تزرعها في عقولهم، مثل هذه الأغنية المليئة بقلة الإحترام والعنصرية والتحريض ضد العاملات المنزليات.

وسقالله وهي موضة تسليع الأطفال والتكسب من وراهم خالصة. pic.twitter.com/OR3B50FlY1 — ‏الذيب (@omar_alajlouni) November 14, 2020

بأغنية "الخدامة".. قناة #كراميش لأناشيد الأطفال تثير الغضب على مواقع التواصل، وإطلاق هاشتاق "كراميش تهين المعاملات"، بسبب الأغنية التي تحمل عبارات عنصرية تهين العاملات المنزليات. واكتفت القناة الأردنية بالإعلان عن سحب الأغنية "نزولاً عند رغبة المشاهدين"، بحسب بيان نشرته على تويتر pic.twitter.com/PfdPs66dgk — 24.ae | منوعات (@24Entertain) November 17, 2020

أغنية عنصرية موجهة لأطفالنا من قناة "كراميش" بعنوان "الخدامة" حيث صورتهم بشكل نمطي وسخرت مما يعانينه في بلداننا

تقول كلماتها:

في عندنا خدامة كل يوم تعمل موال

مرة تهرب من الحوش مرة من الحارة

بابا يعمل معها هواش.. والماما معها محتارة

وترد العاملة بقولها: أريد نقوداً لابنتي المريضة pic.twitter.com/pgz872hwDC — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) November 15, 2020

القناة وبعد الهجوم عليها وانتقادها أوقفت عرض الأغنية على شاشتها، وحذفتها من قناتها في "يوتيوب.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي