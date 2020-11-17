تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحظة تعرض طفل سوري في ولاية أورفة التركية لضرب وحشي من قبل قالوا إنه صاحب محل تركي بسبب تسول الطفل أمام المتجر.

وأظهر الفيديو الذي نشره حساب "شؤون تركية" على موقع تويتر خروج شخص تركي من أحد المحلات ليعتدي على الطفل، ويطرحه أرضا بسبب طلبه أموالا كمساعدة.

وأثار الفيديو سخط النشطاء الذين طالبو باتخاذ السلطات الاجراءات والتدابير بحق الطفل.

ولم يتسنى لنا التحقق من صحة الحادثة.

ونعتذر عن عرض الفيديو لقساوة المشهد.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي