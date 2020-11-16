لافروف: سنتذكر المعلم كدبلوماسي حكيم حل بشكل فعال المهمات الموضوعة على عاتقه

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن تعازيه بوفاة نظيره السوري، وليد المعلم، واصفا إياه بـ"الدبلوماسي الحكيم الذي حل بشكل فعال المهمات الموضوعة على عاتقه".

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وذكرت الخارجية الروسية أن لافروف أعرب في رسالة وجهها اليوم الاثنين إلى دمشق عبر قنوات رسمية عن تعازيه لقيادة سوريا وشعبها في وفاة المعلم.

وقال لافروف: "علمت بحزن عميق برحيل زميلي وليد المعلم. ستتذكره موسكو كدبلوماسي حكيم كان يحل بشكل فعال المهمات السياسية الخارجية الموضوعة على عاتقه في سنوات الأزمة الصعبة بالنسبة إلى البلاد".

واعتبر لافروف في الرسالة أن المعلم "قدم إسهاما ملموسا في تطوير العلاقات الروسية السورية الثنائية".

وأعلنت الحكومة السورية، في وقت سابق من الاثنين، عن وفاة المعلم، وزير الخارجية ونائب رئيس مجلس الوزراء، عن عمر ناهز 79 عاما.

المصدر: RT