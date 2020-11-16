العراق: المعلم شخصية وطنية أدت دورا كبيرا في العمل الدبلوماسي

عزّت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، بوفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم، فيما وصفته بـ"الشخصية الوطنية".

وذكرت الخارجية في بيان صحفي: "تلقينا ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة الدبلوماسي وليد المعلم وزير خارجية جمهورية سوريا العربية".

وأضافت، أن "المعلم هو إحدى الشخصيات الوطنية التي أدت دوراً كبيراً في العمل الدبلوماسي طيلة عقودٍ مضت، وكانت حياته العملية حافلة بالعطاء والأعمال الجليلة لشعبه وأمته".

وأعلن التلفزيون الرسمي السوري في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم، نائب رئيس مجلس الوزراء، عن عمر ناهز 79 عاما.

المصدر: RT