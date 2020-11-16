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وزارة التجارة السعودية تسحب أكثر من 3 آلاف مركبة "ميتسوبيشي" بسبب خلل

أخبار العالم العربي

وزارة التجارة السعودية تسحب أكثر من 3 آلاف مركبة
صورة تعبيرية ارشيفية
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قررت وزارة التجارة السعودية، اليوم الاثنين، استدعاء الآلاف من السيارات، بسبب عيوب قاتلة بها.

وقالت الوزارة السعودية، في بيان نشرته عبر حسابها على تويتر إن تلك السيارات تحتوي عيوب قاتلة يمكن أن تؤدي إلى خسائر مادية وربما خسائر في الأرواح.

وأشارت "التجارة" السعودية إلى أنها قررت استدعاء 3331 مركبة من طراز "ميتسوبيشي باجيرو"جميعها من طرازات 2017 – 2018.

وأوضحت الوزارة أن العيب يعود إلى خلل في ذراع التحكم الأمامي السلفي الأيسر.

وقلت إن هذا الخلل يؤدي إلى كسر الذراع، ما يزيد من مخاطر واحتمالية وقوع حوادث سير قد تكون قاتلة أثناء قيادة السيارة.

المصدر: وكالات

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