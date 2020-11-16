رئيس الحكومة الأرمنية: علاقاتنا مع روسيا ستبقى استراتيجية وتحالفية

أكد رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، أن علاقات بلاده مع روسيا ستحافظ على طابعها الاستراتيجي.

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وخلال لقاء مع نواب كتلة "خطوتي" الحاكمة البرلمانية، اليوم الاثنين، قال باشينيان: "العلاقات الأرمنية الروسية كانت وستبقى استراتيجية وتحالفية، وهو أمر لا يشكك فيه أحد".

ونفى باشينيان أن تكون مشاكل ما في العلاقات بين يريفان وموسكو سببا لخسارة بلاده الحرب مع أذربيجان في قره باغ، قائلا: "هناك أكذوبة تقول أن خللا ما في العلاقات (مع روسيا) هو الذي أدى إلى هذه النتيجة، فعلى مدار السنوات الخمس الأخيرة لم يتغير الموقف (الروسي) إزاء مسألة قره باغ قط. وهناك أكذوبة أخرى تقول إنه كانت هناك إمكانية لتغيير مسار الحرب لو استقلت من منصبي لكنني حافظت على السلطة بمكر. فقد كانت لدي مناقشة صريحة مع أشخاص كان بإمكاني أن أتحدث معهم حول هذا الموضوع، فقد ناقشنا ما إذا كان ممكنا أن يؤدي ذلك (الاستقالة) إلى تغيير الوضع، وهل هذا الحل وارد من عدمه. بالتالي فهي أكذوبة".

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الأرمني وسط مزاعم بعض نقاده بأن خسارة يريفان الحرب مع أذربيجان في قره باغ جاءت نتيجة لرفض موسكو دعم يريفان بسبب "ضعف ولاء" باشينيان لروسيا.

المصدر: إنترفاكس