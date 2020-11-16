تقارير..المغرب أطلق النار على مقاتلي البوليساريو "ردا على الاستفزازات"

قالت وكالة الأنباء المغربية، استنادا إلى مصدر غير رسمي للجيش المغربي، إن هذا الأخير قد أطلق النار على مقاتلي " البوليساريو" ردا على استفزازاتهم.

وأوضحت الوكالة المغربية أن إطلاق النار من طرف قوات الرباط تم على طول الجدار الفاصل بين الطرفين المتنازعين و"خلف تدمير آلية لحمل الأسلحة شرق الجدار الأمني بمنطقة المحبس".

وأشارت إلى أنه "منذ 13 نوفمبر 2020، قامت ميليشيات "البوليساريو" باستفزازات عبر إطلاق النيران على طول الجدار الأمني، دون إحداث أي أضرار بشرية أو مادية بصفوف القوات المسلحة الملكية".

وأكدت الوكالة استنادا إلى مصدرها المذكور أن القوات المسلحة المغربية تنفذ الأوامر "بعدم التساهل مع أي استفزاز من هذا النوع".

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من جهتها، قالت جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو)، الأحد، في بيان نشرته وكالة الأنباء الصحراوية، إن مقاتليها واصلوا "هجومهم وقصفهم المركز على تخندقات جنود الاحتلال المغاربة ليلة البارحة ونهار اليوم على طول الحزام"، محددة المواقع المستهدفة. وأكدت البوليساريو أنها بصدد تجنيد "آلاف المتطوعين" للالتحاق بمقاتليها.

المصدر: وسائل إعلام عربية وأوروبية/وكالة الأنباء الصحراوية