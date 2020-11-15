مصر.. حزب "مستقبل وطن" يتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات البرلمانية المصرية، عن تصدر حزب "مستقبل وطن" للنتائج، في المرحلة الثانية من التصويت.

وفازت قوائم يقودها الحزب المؤيد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بجميع المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم المغلقة، وعددها 284، في المجلس المؤلف من 596 مقعدا.

ووفقا لهذا النظام، تحصل القائمة الفائزة على جميع المقاعد المخصصة للقوائم في كل دائرة انتخابية.

كما فاز مرشحو حزب "مستقبل وطن" بـ 59 من إجمالي 73 مقعدا فرديا تم حسمها في الجولتين الأولى والثانية.

وسيتم تحديد المقاعد الفردية المتبقية في جولتي الإعادة في وقت لاحق من هذا الشهر وفي أوائل ديسمبر المقبل.

ويجوز للسيسي تعيين ما يصل إلى 28 عضوا في مجلس النواب بشكل مباشر.

المصدر: "رويترز"