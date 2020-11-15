السعودية.. ضبط شخص وثق مشاهد خادشة مع فتاة (صورة)

تمكنت شرطة العاصمة السعودية الرياض، من إلقاء القبض على مواطن وثق مشاهد مخلة بالآداب مع فتاة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن "الجهات الأمنية المختصة تمكنت من تحديد هوية شخص، عمد إلى نشر مشاهد وسلوكيات من شأنها المساس بالآداب العامة، وتباهى بأفعاله".

مواقع التواصل الاجتماعي

وأشار إلى أنه تم القبض عليه وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية.

المصدر: وكالات