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الجيش الإسرائيلي: أطلقنا النار في الهواء بعد رصد مشتبه فيهما اقتربا من السياج الأمني مع لبنان

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الجيش الإسرائيلي: أطلقنا النار في الهواء بعد رصد مشتبه فيهما اقتربا من السياج الأمني مع لبنان
Reuters
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أعلن الجيش الإسرائيلي أن عناصره أطلقت النار في الهواء بعد رصد مشتبه فيهما اقتربا من السياج الأمني مع لبنان.

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وقال أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، إن الجنود الإسرائيليين "قاموا بتفعيل الأنظمة المتبعة لتوقيف المشتبهين، شملت إطلاق نار في الهواء بعد رصدهم مشتبه فيهما اقتربا من السياج الأمني مع لبنان".

وأضاف: "بعد ذلك ابتعد المشتبه فيهما عن المنطقة".

يأتي ذلك، بينما أوقفت دورية تابعة لمخابرات الجيش اللبناني، فلسطينيا دخل الأراضي اللبنانية عبر الحدود الجنوبية مع إسرائيل، غداة إعلان الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل مساء السبت، شخصا اجتاز الحدود قادما من لبنان، من جهة منطقة الغجر الحدودية، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

المصدر: RT

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