سوريا .. تغييرات واسعة تطال عددا من المؤسسات الإعلامية

أجرت وزارة الإعلام السورية عددا من التغييرات في رئاسة المؤسسات الإعلامية، تزامنا مع إجراءات في المكتب الإعلامي والسياسي في رئاسة الجمهورية.

وبناء على اقتراح من وزير الإعلام، عماد سارة، أصدر رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس قرارا بإسناد وظيفة مدير عام مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع لـ "أمجد عيسى".

كما أسند وظيفة مدير عام مؤسسة الإنتاج التلفزيوني والإذاعي لـ "ماهر عزام".

وأصدر الوزير سارة قرارات بتغييرات شملت عددا من الوسائل الإعلامية، معظمها ضمن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

كما تم إسناد وظائف جديدة لمن كانوا يعملون في المكتب الإعلامي والسياسي في رئاسة الجمهورية، إذ كلّف وزير الإعلام حبيب سلمان بإدارة قناة "السورية" الفضائية، كما كلف عدنان أحمد بإدارة قناة "الإخبارية السورية"، وميسون يوسف بمهام مدير "الأخبار المصورة".

كما كلف مهند منصور بمهام مدير إذاعة دمشق، وعلي الخالد بمهام مدير إذاعة "سوريانا أف أم"، وألمى كفارنة بمهام مدير إذاعة صوت الشباب، وزهير فاطرة بتسيير أمور مديرية أخبار الإذاعة، وكلّف محمد علي زهرة بمهام مدير مديرية البرامج، وأحمد الدن بتسيير أمور قناة "سوريا دراما".

وشملت التغييرات ثلاث مديرين خارج الهيئة، إذ أصدر وزير الإعلام قرارا بتكليف أسامة نمير بمهام مدير المعهد التقني للطباعة والنشر، وعارف عبد العلي الهرم بمهام رئيس تحرير صحيفة تشرين، وإياد ونوس معاونا لمدير عام الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

كما تم تكليف مضر إبراهيم بمهام مستشار وزير الإعلام لشؤون الدراسات الإعلامية .

وكان عدد من الصحفيين تداولوا أمس معلومات تفيد بإسناد وظيفة "مستشارة خاصة" في رئاسة الجمهورية، لرئيسة المكتب الإعلامي والسياسي في رئاسة الجمهورية، لونا الشبل، وذكر عدد من الصحفيين أن القرار يسند تلك الوظيف للشبل "إضافة إلى مهامها السابقة".

إلا أن البعض ذكر أن إسناد وظيفة "مستشارة خاصة" للشبل يعني أنها لم تعد تدير المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية، وخاصة أن من كانوا في المكتب تم توزيعهم في التعيينات الجديدة على عدد من المؤسسات.

ويقضي القرار الذي تم تداوله على نطاق ضيق ووقعه الرئيس بشار الأسد في مادته الأولى بنقل الشبل من ملاك الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إلى ملاك رئاسة الجمهورية.

والمادة الثانية تنص على تسمية الشبل "مستشارة خاصة في رئاسة الجمهورية"

والمادة الثالثة تنص على أن تقوم الشبل بما يكلفها به رئيس الجمهورية من أعمال.

المصدر: RT