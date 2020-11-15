الكاظمي: الانتخابات المبكرة مطلب الشعب وثورة تشرين وستجري في موعدها

قال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إن الانتخابات المبكرة مطلب الشعب وثورة تشرين، فيما جدد التزام حكومته بموعدها في منتصف العام القادم.

وأكد خلال استقباله وفد مفوضية الانتخابات، أن "الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات في السادس من يونيو 2021، وهذه الانتخابات مهمة حكومتنا ومطلب الشعب وثورة تشرين".

وخاطب مفوضية الانتخابات قائلاً: "ما تحتاجونه من متطلبات لإجراء الانتخابات بموعدها اطلبوها الآن، ليتم عرضها أمام مجلس الوزراء في أقرب جلسة، لكي تُقر كل مطالبكم التي تؤدي لإجراء هذه المهمة التأريخية لحكومتنا".

ويوم أمس أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، أن الانتخابات المبكرة يجب أن تكون بعيدة عن سطوة السلاح والتزوير.

المصدر: RT