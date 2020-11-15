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لبنان.. قوى الأمن تضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة إلى العراق بمطار بيروت

أخبار العالم العربي

لبنان.. قوى الأمن تضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة إلى العراق بمطار بيروت
usnews.com
مطار بيروت
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ضبطت قوى الأمن الداخلي في مطار بيروت الدولي، اليوم الأحد، كمية كبيرة من الأدوية المهربة إلى العراق.

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ولفتت قوى الأمن إلى أنها "ضبطت ليل أمس في المطار كمية كبيرة من الأدوية كانت في حوزة أحد المسافرين من التابعية العراقية، حيث تبين من خلال التحقيقات، التي أجرتها الضابطة الإدارية والعدلية بإشراف القضاء المختص، أنه اشترى كمية الدواء المهربة من عدة صيدليات لقاء مبالغ مالية طائلة".

وأكدت أنه تم توقيف المسافر ومصادرة الدواء، فيما فتحت تحقيقا بالموضوع. 

المصدر: RT

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