السلطات التركية توقف 4 أشخاص ينتمون لـ"داعش"

أوقفت السلطات التركية، السبت، بولاية قيصري، 4 أعضاء من تنظيم "داعش" الإرهابي، يحملون الجنسية السورية.

وذكرت مصادر أمنية تركية أن قوات الدرك أوقفت السوريين الأربعة، أمس الجمعة، حيث أظهرت التحقيقات أن 2 منهم شغلا "مناصب عليا" في صفوف التنظيم.

وشغل أحد المعتقلين منصب ما يُدعى "أمير التنظيم في الرقة"، بين عامي 2014 و2018 بسوريا، أما الآخر فتبين أنه كان مسؤولا عن تنفيذ أحكام الإعدام في التنظيم الإرهابي، حسب المصادر.

ولفتت المصادر إلى أن التحقيقات والإجراءات القانونية لا تزال متواصلة في قيادة الدرك بحق المتهمين الـ4.

المصدر: "الأناضول"