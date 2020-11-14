 
مباشر

السلطات التركية توقف 4 أشخاص ينتمون لـ"داعش"

أخبار العالم العربي

السلطات التركية توقف 4 أشخاص ينتمون لـ
Reuters MURAD SEZER
الشرطة التركية- أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p5kp

أوقفت السلطات التركية، السبت، بولاية قيصري، 4 أعضاء من تنظيم "داعش" الإرهابي، يحملون الجنسية السورية.

وذكرت مصادر أمنية تركية أن قوات الدرك أوقفت السوريين الأربعة، أمس الجمعة، حيث أظهرت التحقيقات أن 2 منهم شغلا "مناصب عليا" في صفوف التنظيم.

وشغل أحد المعتقلين منصب ما يُدعى "أمير التنظيم في الرقة"، بين عامي 2014 و2018 بسوريا، أما الآخر فتبين أنه كان مسؤولا عن تنفيذ أحكام الإعدام في التنظيم الإرهابي، حسب المصادر.

ولفتت المصادر إلى أن التحقيقات والإجراءات القانونية لا تزال متواصلة في قيادة الدرك بحق المتهمين الـ4.

المصدر: "الأناضول"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا