وزير الدفاع الإيراني: مستعدون لتلبية احتياجات القوات المسلحة العراقية

أعلن وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، أن بلاده مستعدة لتلبية احتياجات القوات المسلحة العراقية وتعزيز قدراتها الدفاعية.

وقال حاتمي، خلال استقباله اليوم السبت وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد سعدون، الذي وصل إلى طهران في زيارة رسمية تستغرق يومين، إن "وزارة الدفاع الإيرانية وبما تمتلكه من قدرات وبنية تحتية كبيرة... مستعدة لتلبية احتياجات القوات المسلحة العراقية لتعزيز قدراتها الدفاعية".

وأشار حاتمي إلى إن العراق يتمتع اليوم بأمن أفضل مما كان عليه في الماضي، وتابع: "إننا نواصل دعم العملية السياسية واستقرار وأمن العراق وسلامة أراضي هذا البلد الشقيق والجار".

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وشدد وزير الدفاع الإيراني على وجود تعاون متميز بين إيران والعراق على صعيد إرساء الأمن في المنطقة ومكافحة الإرهاب، مبينا: "نعتبره مثالا يحتذي به في المنطقة... وتنمية العراق وتطوره أمر ضروري لإرساء الاستقرار والأمن في هذا البلد ونحن مستعدون للمشاركة في إعادة إعمار العراق وتنميته".

وقال حاتمي إن هناك إرادة سياسية لزعماء إيران والعراق وعلى أعلى مستوى لتعميق العلاقات الواسعة، معتبرا أن دول المنطقة ينبغي أن تضمن أمنها بنفسها وأن الاستقرار والسلام لن يكونا ممكنين ما دام هناك قوى أجنبية تتدخل في شؤونها.

ويأتي عرض وزير الدفاع الإيراني بعد نحو شهر من رفع الحظر الدولي على تصدير واستيراد السلاح عن بلاده بموجب الاتفاق النووي، بعد أن أخفقت جهود واشنطن في عرقلة هذه العملية عبر مجلس الأمن للأمم المتحدة.

المصدر: وكالات