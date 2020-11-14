إعادة فتح الحدود التونسية - الليبية بعد إغلاق دام 8 أشهر

أعادت تونس وليبيا، اليوم السبت، فتح المنفذين الحدودين "رأس اجدير" و"وازن" بين البلدين في الاتجاهين، بعد أن تم قفلهما في وقت سابق، بسبب وباء كورونا.

وتأتي هذه الخطوة بعد اتفاق وزارتي خارجية الدولتين في بيان مشترك على صيغة مشتركة لبروتوكول صحي، يتضمن جملة من الإجراءات الواجب اتباعها من قبل مواطني البلدين لمكافحة تفشي الوباء خلال تنقلهم بين البلدين.

وتضمن هذا البروتوكول الصحي المشترك إجراءات عملية لتيسير حركة تنقل المسافرين وتبادل السلع والخدمات بين البلدين عبر المعبرين الحدوديين، وبدأ العمل به ابتداء من اليوم السبت.

المصدر: وكالات