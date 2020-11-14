الرئيس الأرمني: يجب إرغام أذربيجان على العودة إلى "مجموعة مينسك" بشأن قره باغ

دعا الرئيس الأرمني، أرمين سركيسيان، إلى ضرورة إعادة أذربيجان إلى "مجموعة مينسك" المعنية بحل النزاع حول إقليم قره باغ، وذلك من أجل تحديد وضعه القانوني.

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وخلال لقاء أجراه مع رؤساء عدد من شركات التكنولوجيا في يريفان، قال سركيسيان: "هناك وثيقة حول الهدنة، لكن لا توجد هناك مجموعة مينسك. إنها الجهة الوحيدة المخولة بالبت في وضع أرتساخ (الاسم الأرمني لإقليم قره باغ المتنازع عليه بين يريفان وباكو). إنه أمر لن يغيره أحد. ما زال الوضع غير محدد، فهناك هدنة فقط، بالتالي فيجب إعادة العملية إلى مجموعة مينسك بصورة عاجلة"، مضيفا: "ينبغي إرغام أذربيجان على العودة إلى مجموعة مينسك".

وفي العام 1992، أنشئت "مجموعة مينسك" لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، برئاسة روسيا والولايات المتحدة وفرنسا، بهدف تسوية النزاع في قره باغ، وخاصة عبر تحديد الوضع القانوني للإقليم ذي الأغلبية الأرمنية، الذي أعلن انفصاله عن أذربيجان، والذي فقدت باكو السيطرة عليه (وسبع مناطق أخرى متاخمة له) جراء حرب 1992-1994.

وفي 9 نوفمبر الجاري، أصدر زعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا بيانا مشتركا ينص على إعلان وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ اعتبارا من يوم 10 نوفمبر، مع احتفاظ قواتهما بالمواقع التي كانت عليها قبل التوصل إلى هذا الاتفاق.

ويقضي البيان (الاتفاق) بنشر بعثة لقوات حفظ السلام الروسية تشمل 1960 عسكريا و90 عربة نقل مصفحة و380 قطعة من العربات والمعدات الخاصة، (للفصل بين الطرفين المتحاربين ومراقبة خط وقف اطلاق النار). ولم يذكر في البيان عن مسألة تحديد وضع قره باغ القانوني.

المصدر: إنترفاكس