وزير الدفاع العراقي يبحث في طهران التعاون العسكري والأمن الإقليمي

وصل وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، اليوم السبت، العاصمة الإيرانية طهران، حيث أجرى مباحثات مع مسؤولين إيرانيين بشأن الملفات الثنائية والإقليمية الأكثر إلحاحا.

وأكدت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن المباحثات التي أجراها عناد مع الزملاء الإيرانيين تناولت ثلاثة ملفات، وهي سيادة الحدود، والتعاون العسكري، وأمن المنطقة.

واع

وشارك في المباحثات من الجانب الإيراني وزير الدفاع، أمير حاتمي، وعدد من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين.

المصدر: وكالات