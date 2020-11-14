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الإيزيديون ينصبون "أباً روحياً" جديداً خلفاً لبابا شيخ

أخبار العالم العربي

الإيزيديون ينصبون
احتفالات الإيزديين في العراق
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أعلن المجلس الروحاني الإيزيدي في العراق، اليوم السبت، تنصيب الشيخ علي إلياس أبا روحيا للإيزديين خليفةً لبابا شيخ، الذي توفي الشهر الماضي.

وضم اجتماع اليوم 250 رئيس عشيرة إيزيدية، وأمير الكرد الإزيديين، وبعد تبادل الحوار بين الأطراف المجتمعة، تقرر تنصيب الشيخ علي إلياس الأب الروحي الجديد للإزيديين.

يذكر أن الشيخ علي إلياس، من مواليد مدينة شيخان بشمال العراق 1979، وكان والده أباً روحياً للإيزيديين مدة 18 سنة، بين 1978 حتى العام 1995.

ومن المقرر أن يتم تنصيب الشيخ إلياس ضمن مراسم خاصة، في معبد لالش، يوم الأربعاء المقبل.

المصدر: وكالات

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