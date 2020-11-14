شكري يبحث الوضع في "الصحراء" مع نظيريه الجزائري والمغربي

أجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اتصالات هاتفية مع نظيريه الجزائري ناصر بوريطة، والمغربي صبري بوقادوم، بحث خلالها معهما تطورات الأوضاع في منطقة الكركرات في الصحراء المغربية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، أحمد حافظ، إن مصر مستمرة فى متابعة مستجدات الموقف عن قرب، وإجراء الاتصالات اللازمة، "بما يحفظ الاستقرار، انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه أشقائها العرب، وبما يصون مصالحهم ويجنب المنطقة أي توتر".

وتشهد منطقة الكركرات توترا منذ امس الجمعة، بعد إعلان المغرب عن عملية عسكرية لتأمين التنقل في معبر الكركرات في الصحراء الغربية.

من جانبها أعلنت جبهة البوليساريو، اليوم السبت، أن قواتها شنت هجمات مكثفة على قواعد تابعة للجيش المغربي، على خلفية الجولة الجديدة من التصعيد العسكري في الصحراء الغربية.

المصدر: RT + وكالات