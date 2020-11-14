البرلمان العراقي يحرك 13 شكوى جزائية ضد أحد أعضائه

أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، تحريك 13 شكوى جزائية بحق النائب، علي الصجري، بسبب "قذف وسب وتشهير" بحق رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي.

وذكر بيان للمجلس: "في إطار متابعتها للتصريحات المتعلقة بمجلس النواب، فقد تبين للدائرة الإعلامية في المجلس قيام النائب (علي عبد الله حمود الصجري) بنشر خطابات اتهامية تسقيطية عبر وسائل التواصل الاعلامي المختلفة، يتهم فيها رئيس مجلس النواب باتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة ولا دليل عليها".

وأضاف، أن "ذلك يشكل جريمة قذف وسب وتشهير وإهانة لرئيس السلطة التشريعية، لذا تم تحريك ثلاث عشرة شكوى جزائية بحق المومأ اليه حتى الآن، بعد أن عجز عن اثبات اتهاماته المأزومة وافتراءاته المجردة من أي دليل أو بينة".

ويطلق النائب علي الصجري بين الحين والآخر تصريحات بـ"الضد" من رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، يتهمه فيها بـ"الفساد".

المصدر: RT