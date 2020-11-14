أنطونيو غوتيريش يعين الجزائرية خليدة بوزار أمينة عامة ومديرة إقليمية لهيئة أممية

عين أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الجزائرية، خليدة بوزار، أمينة عامة ومديرة إقليمية لمكتب الدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتخلف الجزائرية بوزار في هذا المنصب زميليها المصري مراد وهبة، والأمريكية سارة بول.

وأشاد غوتيريش بكفاءة وخبرة خليدة بوزار ومعرفتها الجيدة بالمنطقة العربية، مشيرا إلى أنها تخرجت بشهادة دكتوراه من جامعة بيار وماري كوري للعلوم في العاصمة الفرنسية باريس، وتتحدث اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، كما تملك خبرة 35 سنة في الإدارة في المستويات الجزائرية المحلية والدولية، قضت أغلبها في العمل ضمن مؤسسات الأمم المتحدة.

إقرأ المزيد

وجاء عنها في بيان إعلان التعيين الصادر عن الأمم المتحدة أمس الجمعة أن "التاريخ الأكاديمي والخبرة التقنية والمسار المهني للمديرة الإقليمية الجديدة لمكتب الدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تغطي كلها العديد من المسائل التنموية، خاصة التنمية المستدامة والتنمية الريفية والبيئة والتغير المناخي والهجرة والاقتصاد والصناعة".

تولت خليدة بوزار منذ سنة 2012 رئاسة المديرية الإقليمية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، قبل تعيينها في منصبها الجديد.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية