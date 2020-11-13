المغرب يسجل 5515 إصابة و61 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء يوم الجمعة، عن تسجيلها 5515 إصابة و61 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأفادت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 5515، لتصل إلى مستوى 282336 حالة منذ رصد التفشي في 2 مارس الماضي، بينها 48545 تعتبر ناشطة.

وتأتي هذه الحصيلة بعد أن سجل المغرب أمس الخميس ارتفاعا قياسيا للإصابات المسجلة بالفيروس حيث بلغ هذا المؤشر 6195.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 61 وفاة جديدة جراء المرض خلال اليوم الماضي، مقابل 64 الخميس، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 4631، ليستقر معدل الفتك عند 1.6%.

وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 3120 حالة شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين من فيروس كورونا في المملكة إلى مستوى 229160 وبمعدل تعاف يناهز 81.2%.

ويستعد المغرب لبدء التطعيم ضد عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في الأسابيع القليلة المقبلة لمن هم في سن 18 عاما فأكثر.

وستعطى الأولوية، حسب الحكومة، بشكل خاص للعاملين في مجال الصحة والأمن والتعليم قبل تعميمها على أوسع نطاق.

المصدر: "وكالة المغرب العربي للأنباء" + وكالات