الصحة اللبنانية: 1904 إصابات جديدة بكورونا و21 حالة وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت ​وزارة الصحة​ في لبنان، يوم الجمعة، تسجيل 1904 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 فبراير الماضي إلى 102607 حالات.

وأفادت الوزارة بتسجيل 21 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 796حالة وفاة.

وأشارت إلى أن عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة بلغ 840، من بينها 307 في العناية المركزة.

ولفتت إلى أنه تم إجراء 13660 فحصا مخبريا لكشف الإصابة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 1075 فحصا في المطار.

المصدر: RT