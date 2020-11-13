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سفيرة واشنطن لدى بيروت: سنواصل الضغط على "حزب الله" ولن يكون هناك أي شيء مجاني بعد اليوم

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سفيرة واشنطن لدى بيروت: سنواصل الضغط على
Reuters
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قالت السفيرة الأمريكية في لبنان إن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بعلاقته مع "حزب الله" يغطي على سلاحه فيما الأخير يغطي على فساده، مؤكدة أن بلادها ستستمر بالضغط على الحزب.

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وقالت السفيرة دوروثي شيا، إن بلادها لم تدعم الحكومة الأخيرة في لبنان لأن "حزب الله" هو من شكلها، لكنها وقفت إلى جانب الشعب اللبناني.

وحول إمكانية التعاون مع الحكومة المقبلة، قالت شيا: "سنرى ماذا سيكون شكل الحكومة المقبلة لتحديد موقفنا"، وأضافت: "لن يكون هناك أي شيء مجاني بعد اليوم وسنصر على مواقفنا وإذا لم نفعل ذلك فسيعودون إلى فسادهم".

ولفتت الى أن واشنطن لا تزال تستعمل الضغط على (حزب الله)، لافتة إلى أن "شرطنا الوحيد كان لمساعدة لبنان في مواجهة فيروس كورونا، هو الابتعاد عن وزارة الصحة لقرب وزير الصحة من "حزب الله" والتعامل مع مؤسسات صديقة وموثوق بها كالجامعة الأمريكية ببيروت والجيش اللبناني".

المصدر: المركزية

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