الحوثيون يعلنون عن مبادرة أممية جديدة في ملف الأسرى

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية تلقي دعوة من الأمم المتحدة لحضور جولة مفاوضات جديدة بشأن ملف الأسرى يوم الخميس المقبل في العاصمة الأردنية عمّان.

وقال عبد القادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للجماعة وعضو وفدها المفاوض، في تغريدة على "تويتر": "رحبنا بالدعوة الأممية لجولة المفاوضات حول الأسرى وأكدنا على المشاركة حرصا منا على إنجاز هذا الملف الإنساني".

#المسيرة_عاجل | رئيس لجنة شؤون الأسرى: تلقينا دعوة من الأمم المتحدة لحضور جولة مفاوضات جديدة على ملف الأسرى يوم الخميس المقبل في عمان بالأردن — المسيرة - عاجل (@alosbou) November 13, 2020

جدير الذكر أنه في منتصف أكتوبر الماضي، نفذت الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي وجماعة الحوثيين، ما يعد أكبر عملية لتبادل الأسرى منذ بداية النزاع بينهما قبل نحو ست سنوات.

وشملت عملية التبادل التي جرت برعاية الأمم المتحدة وبتنظيم لوجستي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نحو 1056 أسيرا يمنيا، إضافة إلى أسرى سعوديين وسودانيين كانوا محتجزين لدى الحوثيين.

المصدر: RT