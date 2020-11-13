 
مباشر

الحوثيون يعلنون عن مبادرة أممية جديدة في ملف الأسرى

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون عن مبادرة أممية جديدة في ملف الأسرى
Reuters KHALED ABDULLAH
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p5d8

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية تلقي دعوة من الأمم المتحدة لحضور جولة مفاوضات جديدة بشأن ملف الأسرى يوم الخميس المقبل في العاصمة الأردنية عمّان.

وقال عبد القادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للجماعة وعضو وفدها المفاوض، في تغريدة على "تويتر": "رحبنا بالدعوة الأممية لجولة المفاوضات حول الأسرى وأكدنا على المشاركة حرصا منا على إنجاز هذا الملف الإنساني".

جدير الذكر أنه في منتصف أكتوبر الماضي، نفذت الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي وجماعة الحوثيين، ما يعد أكبر عملية لتبادل الأسرى منذ بداية النزاع بينهما قبل نحو ست سنوات.

وشملت عملية التبادل التي جرت برعاية الأمم المتحدة وبتنظيم لوجستي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نحو 1056 أسيرا يمنيا، إضافة إلى أسرى سعوديين وسودانيين كانوا محتجزين لدى الحوثيين.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا