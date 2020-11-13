الجزائر تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 867 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أعلى حصيلة يومية تسجلها البلاد منذ بدء التفشي.

كما رصدت الوزارة 14 وفاة جديدة بالمرض، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2125، والإصابات إلى 65975.

وتماثل 402 للشفاء في اليوم الماضي، فيما يخضع 52 مريضا للعلاج في وحدات العناية المركزة.

ولم تسجل 10 مدن جزائرية أية إصابة جديدة بالفيروس، فيما سجلت 20 ولاية أكثر من 10 إصابات جديدة.

المصدر: RT