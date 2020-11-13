شاهد.. فيديو يكشف عن الأوضاع  في سيناء بحضور واحد من أكبر قادة الجيش المصري

كشف فيديو نشرته القوات المسلحة المصرية عن الأوضاع في سيناء، خلال زيارة تفقدية لرئيس أركان حرب الجيش المصري محمد فريد.

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وظهر في الفيديو القائد العسكري المصري، خلال لقائه عددا من جنود القوات المسلحة المصرية، في زيارة قام بها أمس الخميس.

وكانت القوات المسلحة المصرية قد أعلنت أن رئيس أركان حرب الجيش المصري الفريق محمد فريد توجه إلى سيناء لمتابعة مراحل سير العمليات العسكرية بشمال شبه الجزيرة.

وتفقد فريد إجراءات التأمين من مركز العمليات الدائم بالعريش، كما تفقد الحالة الأمنية لعدد من الكمائن الأمنية المرتكزة على الطرق والمحاور الرئيسية وعددا من المنشآت التعليمية والإدارية والتنموية للتأكد من عودة الحياة الطبيعية.

المصدر: RT