 
مباشر
عاجل
الشرطة الإيرانية تعلن مقتل 3 من حرس الحدود بهجوم في شمال غرب البلاد

الأمم المتحدة تعلن عن ثاني حادث غرق مهاجرين قبالة ليبيا خلال يومين

أخبار العالم العربي

الأمم المتحدة تعلن عن ثاني حادث غرق مهاجرين قبالة ليبيا خلال يومين
Reuters Ayman al-Sahili
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p5bf

أكدت الأمم المتحدة اليوم الجمعة وجود مخاوف من وفاة 20 مهاجرا جراء غرق قارب قبالة سواحل ليبيا، في ثاني حادث من نوعه خلال يومين.

وأعلنت المتحدثة باسم منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، صفاء مسيحلي، أثناء موجز صحفي عقدته في جنيف، أن القارب الخشبي المنكوب أبحر من مدينة صرمان غربي العاصمة طرابلس.

إقرأ المزيد
الأمم المتحدة: مصرع 74 مهاجرا بغرق قاربهم قرب سواحل ليبيا
الأمم المتحدة: مصرع 74 مهاجرا بغرق قاربهم قرب سواحل ليبيا

في الوقت نفسه، أشارت المتحدثة إلى أن الأمواج جرفت إلى الساحل مزيدا من جثث ضحايا الحادث المأساوي الأول الذي وقع أمس نتيجة انقلاب قارب مطاطي يقل على متنه 120 مهاجرا قبالة سواحل مدينة الخمس الليبية، وأسفر عن مصرع أكثر من 70 بينهم رضيع.

وأكدت المتحدثة أن إجمالي عدد ضحايا الحادثين بلغ حتى الآن 94 شخصا على الأقل.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم في الحادث الأول لا يزالون محتجزين في الخمس، داعية السلطات إلى الإفراج عنهم واتخاذ إجراءات لمنع وقوعهم مجددا في أيدي مهربي البشر.

ولقي أكثر من 900 مهاجر غير شرعي مصرعهم منذ بداية العام الجاري خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا