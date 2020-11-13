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السيسي يصدر تعليمات بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

السيسي يصدر تعليمات بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا
Reuters
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شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا خاصة مع بداية دخول فصل الشتاء.

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وأشار الرئيس المصري إلى ضرورة الالتزام مع بدء الموجة الثانية من انتشار الفيروس وذلك حفاظا على سلامة كافة العاملين بالمواقع الإنشائية المختلفة.

وجاء ذلك خلال تفقد الرئيس المصري سير الأعمال التنفيذية للمخطط الشامل لإعادة تأهيل وتنمية منطقة المتحف المصري الكبير بمحافظة الجيزة وتحقيق الربط مع هضبة الأهرامات، وكذلك توسعة طريق الواحات وتطوير تقاطعاته مع المحاور الرئيسية الأخرى.

المصدر: RT 

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