لواء سابق بالجيش المصري يكشف سبب شراء مصر أسلحة ثقيلة في ظل الصراع مع تركيا

قال اللواء السابق بالجيش المصري، سمير فرج، إن عملية رسم الحدود البحرية بين مصر واليونان، قطعت الطريق أمام الدول المتحرشة التي تريد الاستيلاء على الغاز في تلك المنطقة.

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وأضاف خلال برنامج "المصري أفندي"، أن تركيا أعلنت أنها لن تصمت على التقارب العسكرى المصري اليوناني.

وتابع فرج: "لدينا ثروة الجميع يطمع فيها، ولذلك كانت مصر تشتري أسلحة ثقيلة وغواصات وطائرات، كما أن العالم يتغير، فإسرائيل لديها غاز، والأردن، ومصر محور إقليمي مهم جدا في الغاز، ومصر من أهم 6 دول في القوى البحرية".

المصدر: وسائل إعلام مصرية