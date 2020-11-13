الإمارات.. الإعلان عن إطلاق جهاز فريد يقضي على الفيروسات في الجو وخاصة كورونا

أفادت وسائل إعلام إماراتية بأن شركة متمركزة في دبي أطلقت بالتعاون مع شركة نمساوية، جهازا يقضي على كافة الفيروسات والجراثيم في الجو وعلى أسطح الغرف المغلقة، بما في ذلك فيروس كورونا.

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وأوضحت صحيفة البيان أن الجهاز "أوزونوس" يعمل على تقنية مبتكرة كانت تحصّلت على براءة اختراع، وهي تعمل على تنقية الجو والأسطح من خلال جزيئات الأوزون، بنفس الطريقة التي تحمي بها طبقة الأوزون الغلاف الجوي للكرة الأرضية.

ووصف الجهاز "أوزونوس" بأنه أول جهاز من نوعه، والأهم أنه "أثبت فاعلية كبيرة في القضاء على فيروس كورونا بشكل خاص".

ونقلت الصحيفة عن تومي سباستيان، المدير التنفيذي لشركة مايكرو أدفانس كومبيوترز قوله: "يسعدنا أن نقدم للمجتمع الإماراتي هذا الجهاز المتطور كأول دولة في الشرق الأوسط يتم توزيعه في أسواقها".

ولفت سباستيان في سياق متصل إلى أن "التشريعات والقوانين والاحتياطات التي اتخذتها الإمارات، قد نجحت بالفعل في مواجهة انتشار جائحة كوفيد19".

المصدر: البيان