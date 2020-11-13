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تحقيقات في الأردن بوجود دفاتر اقتراع في حاوية نفايات

أخبار العالم العربي

تحقيقات في الأردن بوجود دفاتر اقتراع في حاوية نفايات
Reuters
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أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، أنها تحقق بشأن الفيديو الذي جرى تداوله حول العثور على عدد من كتيبات الاقتراع خارج الصناديق، أو في حاوية النفايات.

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وقالت الهيئة المستقلة للانتخاب إن لجنة المخالفات وصلت إلى مدينة إربد وستباشر عملها هناك للتحقيق في هذه القضية.

وأضافت أنه سيتم إطلاع وسائل الإعلام على الحقيقة كاملة بعد الانتهاء من التحقيقات.

كما أكدت الهيئة المستقلة التزامها بالشفافية مع الجميع.

وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن أمس الخميس، نتائج الانتخابات البرلمانية 2020 وسط إجراءات عزل عام بسبب كورونا مدتها أربعة أيام، بدأت منذ الأربعاء 11 نوفمبر.

وأوضح رئيس الهيئة، خالد الكلالدة، أن برلمان هذا العام سيشهد انضمام 100 نائب جديد.

المصدر: عمون

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