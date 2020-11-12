ملك الأردن يوافق على استقالة وزير الداخلية ويعين بديلا له

وافق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على استقالة وزير الداخلية توفيق الحلالمة، وأمر بتكليف وزير العدل بسام التلهوني بإدارة وزارة الداخلية.

وتضمن قرار الملك الأول الموافقة على قبول استقالة وزير الداخلية السابق توفيق الحلالمة، من منصبه اعتبارا من تاريخ 12 نوفمبر 2020، فيما نص القرار الثاني على تعيين وزير العدل بسام سمير التلهوني، بإدارة وزارة الداخلية اعتبارا من التاريخ نفسه.

صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تكليف معالي الدكتور بسام سمير شحادة التلهوني، وزير العدل بإدارة وزارة الداخلية اعتباراً من تاريخ 12/11/2020 #الأردنpic.twitter.com/GuTJKid1GP — RHC (@RHCJO) November 12, 2020

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، عن استقالة الحلالمة من منصبه "تحملا للمسؤولية السياسية" التي رافقت الانتخابات النيابية.

وخلال الإيجاز الذي يشارك به كل من رئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير الأمن العام، أكد رئيس الوزراء أن الحلالمة قرر الاستقالة "من منطلق المسؤوليّة الأدبية".

المصدر: RT