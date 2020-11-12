الجيش الإسرائيلي يعلن أنه نقل جنديا أمريكيا لتلقي العلاج بإسرائيل بعد تحطم المروحية بسيناء

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نقل جوا جنديا أمريكيا من قوة المراقبين الدوليين إلى مستشفى في إسرائيل لتلقي العلاج، بعد تحطم مروحية تابعة للأمم المتحدة بسيناء أدى إلى مقتل 8 أشخاص.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه عرض في وقت سابق اليوم تقديم المساعدة لإجلاء مصابين نتيجة تحطم المروحية التابعة لقوات حفظ السلام في سيناء المصرية.

وأضاف أن "فريق وحدة الإنقاذ الخاصة التابعة لسلاح الجو قام بنقل جندي أمريكي من قوة المراقبين الدوليين إلى مستشفى في إسرائيل لتلقي العلاج".

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية أعلنت ارتفاع حصيلة سقوط المروحية في سيناء إلى 8 أشخاص، بينهم 6 أمريكيين وفرنسي وتشيكي.

بدورها، أعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن عميق أسفها لمصرع ثمانية من أفراد القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين في سيناء.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي: "أبعث بأحر التعازي لأسر القتلى وأتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى".

وشدد على أن "مساهمة القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة أمر بالغ الأهمية، وأود أن أعرب عن امتناني للدول التي تساهم في الأمن والسلام بين إسرائيل ومصر".

المصدر: RT