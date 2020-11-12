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العاهل الأردني: نحن دولة قانون وهو يطبق على الجميع

أخبار العالم العربي

العاهل الأردني: نحن دولة قانون وهو يطبق على الجميع
Reuters
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
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أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، رفضه للمظاهر "المؤسفة" التي تسبب بها البعض بعد العملية الانتخابية، واعتبر أنها تمثل "خرقا واضحا للقانون".

وكتب الملك عبدالله في تغريدة له عبر "تويتر" أن "المظاهر المؤسفة التي شهدناها من البعض بعد العملية الانتخابية، خرق واضح للقانون، وتعد على سلامة وصحة المجتمع، ولا تعبر عن الوعي الحقيقي للغالبية العظمى من مواطنينا في جميع محافظات الوطن الغالي".

وشدد على أن القانون سيطبق على الجميع، وقال "نحن دولة قانون، والقانون يطبق على الجميع ولا استثناء لأحد".

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واندلعت أعمال شغب في مناطق متعددة من العاصمة الأردنية عمان وعدد من محافظات المملكة، اليوم عقب الإعلان عن خسارة مرشحين في الانتخابات النيابية.

وقام المحتجون بإضرام النار بإطارات السيارات وإغلاق الطرق بالحجارة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

المصدر: RT

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