وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني: روسيا مستعدة لدعمنا في مسألة عودة اللاجئين السوريين

أكد وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رمزي مشرفية، أن روسيا أبدت استعدادها لتقديم الدعم اللوجيستي والعمل مع الجهات الدولية لتذليل العقبات لعودة النازحين السوريين في لبنان إلى بلادهم.

وقال مشرفية على هامش مؤتمر عودة اللاجئين السوريين في دمشق، إنه ناقش مع الجانب الروسي مسألة اللاجئين، وقال إن موسكو أبدت كل الاستعداد لتقديم الدعم اللوجيستي والعمل مع الجهات الدولية لإنجاح هذه المبادرة، وتذليل كل العقبات التي يمكن مواجهتها في هذا الشأن.

وأوضح الوزير اللبناني في حكومة تصريف الأعمال أن إقامة مؤتمر آخر حول اللاجئين السوريين، سيعتمد بالأساس على نتائج المؤتمر الحالي، مضيفا أنه سيكون "في أقرب وقت" حينما يكون هناك خطوات عملية حول نتائج المؤتمر الحالي.

كما أشار إلى أن وفدا روسيا زار لبنان لمناقشة الأمر، ومن المنتظر أيضا أن يتم استقبال وفد آخر في المستقبل القريب.

وانطلقت أمس أعمال المؤتمر الدولي للاجئين في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة دولية أبرزها من روسيا والعراق وإيران ولبنان.





المصدر: سبوتنيك