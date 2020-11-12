بارزاني: الكتل الشيعية والسنية في البرلمان طعنت ظهر شعب كردستان

انتقد الرئيس السابق لإقليم كردستان العراق زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم الخميس، قانون الاقتراض الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي الليلة الماضية.

وقال بارزاني في بيان صحفي: "بأسف بالغ تطعن الجهات السياسية من المكونين الشيعي والسني في مجلس النواب مرة أخرى ظهر شعب كردستان، ولجأت الى استخدام موازنة وقوت شعب كردستان كورقة للضغط على الإقليم".

وأضاف، أن "هذا الأمر يحدث بينما أبرمت العديد من الاتفاقيات في الفترات الماضية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية ولم يتم تنفيذها، والقانون الذي شرعه مجلس النواب العراقي دون أخذ الشراكة والاتفاقيات المبرمة بنظر الاعتبار نعتبره ورقة سياسية وضغط على الإقليم ومعاقبة لشعب كردستان، وتجاوزا على مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن بين مكونات العراق، كما نعتبره تضييقا للخناق على شعب كردستان ومحاربته".

وتابع بارزاني: "من الجلي بأنهم قد اتخذوا قرارهم المسبق بمحاربة الإقليم وشعب كردستان، وبهذا المنطق يتعاملون مع الدستور والاتفاقيات وحقوق ومطالب شعبنا، وأعبر عن امتناني لوحدة موقف ممثلي كردستان في بغداد الذين دافعوا وبموقف موحد عن حقوق الشعب الكردي".

ودعا زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني رئاسات الإقليم والبرلمان والحكومة إلى عقد اجتماع مع ممثلي كردستان في بغداد والأحزاب السياسية للإقليم للوصول إلى قرار مشترك بهذا الشأن.

وختم بارزاني بيانه قائلاً: "ينبغي اتخاذ قرار يكون على مستوى المسؤولية لمعالجة المشاكل ويحفظ فيه كرامة شعبنا ويضع حدا للسياسات والتصرفات التي تهدف إلى معاقبة شعب كردستان".

وتضمن القانون الجديد، بعد تعديلات اللجنة المالية عليه، تقدير إيرادات الأربعة الأشهر الأخيرة من العام الجاري بعشرة ترليونات و500 مليار دينار، بدلاً من 19 ترليوناً و719 مليار دينار.

المصدر: RT