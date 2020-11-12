الكاظمي لنظيره البحريني: بغداد تتطلع لتعزيز التعاون مع المنامة

أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، خلال اتصاله بنظيره البحريني سلمان بن حمد آل خليفة تطلع بلاده لتعزيز التعاون بين بغداد والمنامة.

وذكر بيان للحكومة العراقية، إن "الكاظمي أجرى اليوم اتصالا هاتفيا مع ولي عهد البحرين رئيس الوزراء، سلمان بن حمد آل خليفة، وقدّم خالص التعازي والمواساة، بوفاة رئيس الوزراء السابق خليفة بن سلمان".

وأضاف، أن "الكاظمي أكد خلال الاتصال على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطلع الحكومة العراقية الى تعزيز سبل التعاون بين بغداد والمنامة وتنميته في مختلف المجالات".

المصدر: RT