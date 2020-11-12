قطر تنشر نسخة محدثة للقائمة الخضراء الخاصة بفيروس كورونا

نشرت وزارة الصحة القطرية، اليوم الخميس، نسخة محدثة للقائمة الخضراء الخاصة بفيروس كورونا، تتضمن 23 دولة يمكن السفر منها إلى قطر.

وأوضحت الوزارة، عبر "تويتر"، أن تحديث القائمة يأتي اعتمادا على مؤشرات الصحة العامة واستمرارا لتطبيق سياسة السفر والعودة إلى قطر من الدول الأخرى.

وأشارت إلى أنه سيجري العمل بالقائمة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2020،علما بأنه ستتم مراجعة وتحديث هذه القائمة بشكل دوري.

وتشمل القائمة كلا من بروناي وفيتنام والصين وتايلاند والمالديف وماليزيا ونيوزيلندا وفنلندا وكوريا الجنوبية وإستونيا ولاتفيا واليابان واليونان وأستراليا وكندا وتركيا والسويد والمكسيك وسنغافورة وإيران وموريشيوس والنرويج وتشيلي.

علما بأنه سيتم مراجعة وتحديث هذه القائمة بشكل دوري https://t.co/EOzHJ6ZnQy — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) November 12, 2020

ويجب على جميع القادمين إلى قطر من الدول التي تشملها القائمة الخضراء الالتزام بإجراء الفحص للكشف عن عدوى فيروس كورونا "COVID-19" فور وصولهم إلى المطار، والتوقيع على تعهد رسمي بالالتزام بالحجر المنزلي لمدة أسبوع، علما بأن الحالة الصحية للشخص على تطبيق احتراز ستكون باللون الأصفر أي أنه ملزم بالحجر الصحي.

وفي اليوم السادس من الحجر الصحي، يجب على الشخص أن يتوجه إلى أحد المراكز الصحية المعتمدة للقيام بفحص "COVID-19" مرة أخرى، فإذا كانت النتيجة إيجابية، يتم نقل الشخص إلى العزل، وإذا كانت سلبية فإن فترة الحجر تنتهي بإتمام اليوم السابع وتتغير الحالة الصحية للشخص على تطبيق احتراز إلى اللون الأخضر.

المصدر: RT + وسائل إعلام قطرية